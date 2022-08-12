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Происшествия

Житель Краснополья похитил с зернотока 1,2 тонны зерна

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Житель Краснополья похитил с зернотока 1,2 тонны зерна

Рейдовой группой Краснопольского РОВД по мониторингу уборочной кампании выявлено хищение зерна пшеницы с территории местного зернотока, передает Мogilevnews.

Как сообщили в УВД облисполкома, установлено, что к незаконному деянию причастен 49-летний житель райцентра.

- Он неоднократно в нерабочее время проникал на территорию зернотока, насыпал в мешок пшеницу и переносил в свой двор, - рассказали в ведомстве. - Утром 10 августа мужчина вновь с той же целью пришел на зерноток, где и был задержан с поличным сотрудниками милиции, осуществляющими профилактические рейдовые мероприятия.

В ходе осмотра домовладения мужчины сотрудники милиции обнаружили 1 200 кг зерна.

Пшеница изъята и возвращена в хозяйство. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

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