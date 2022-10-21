Житель Климовичей пытался продать в Россию похищенных с фермы коров

Житель Климовичей пытался продать в Россию похищенных с молочно-товарной фермы коров. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Чериковского района санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего жителя Климовичей, которому инкриминировано тайное похищение крупного рогатого скота, принадлежащего государственному сельхозпредприятию.

Согласно материалам уголовного дела, сотрудники милиции обнаружили ночью 13 октября рядом с российской границей вблизи д.Орловка Хотимского района две коровы. Одно из животных имело идентификационную бирку КСУП "Прогресс" Чериковского района. Недалеко от животных находились два автомобиля, водители которых скрылись с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в ночь с 12 на 13 октября мужчина совместно с подельниками похитил с территории фермы названного предприятия в д.Боровая Чериковского района две коровы. Причиненный хозяйству ущерб превысил Br2,15 тыс.

Подозреваемый с сообщниками планировал переправить животных на территорию России для дальнейшей реализации мясоперерабатывающим организациям.

Противоправные действия квалифицированы как кража по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси. Предварительное расследование по уголовному делу осуществляет Чериковский районный отдел Следственного комитета. Прокурор санкционировал применение названной меры пресечения с учетом обстоятельств преступления и личности подозреваемого.