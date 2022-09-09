Житель Кировского района пытался провезти через границу марихуану
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Брестский транспортный прокурор санкционировал заключение под стражу 29-летнего жителя Кировского района за попытку провезти марихуану через границу. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры.
Молодой человек в августе ехал из Польши в Беларусь. Домой возвращался в попутном легковом автомобиле и границу пересекал в пункте пропуска "Брест". Во время таможенного контроля служебная собака среагировала на то, что у мужчины могут быть наркотики. При досмотре автомобиля сотрудники нашли сверток с марихуаной.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328-1 УК. Его передали в производство Брестского межрайонного отдела Следственного комитета.
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