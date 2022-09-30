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Происшествия

Житель Кировска заблудился в лесу — искали спасатели

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Житель Кировска заблудился в лесу — искали спасатели

Помощь спасателей понадобилась в поиске 71-летнего жителя Кировска, заблудившегося в лесу в районе д. Рудня Кировского района.

Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, пенсионер отправился за грибами и зашел в места, из которых уже не смог самостоятельно выйти.

- Благо, с собой у него был мобильный телефон, с которого он в 18.16 набрал номер 101. Диспетчер службы МЧС действовал профессионально и грамотно, сумев сориентировать мужчину, и по пути линий электропередач вывести его на дорогу, где пенсионера в 19.22 уже встретили спасатели. Грибник не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, - рассказала Ольга Нехороших.

В поисках пенсионера участвовало 2 единицы техники и 5 человек, в том числе от МЧС привлекалось единица техники и 3 человека.

 

mogilevnews.by

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