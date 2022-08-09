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Происшествия

Житель Горок поджег свой дом после конфликта с женой

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Житель Горок поджег свой дом после конфликта с женой

Житель Горок поджег свой дом после конфликта с женой.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, вечером 19 июля в Горках между супругами случился конфликт, после которого женщина ушла, оставив супруга в доме с сыном и свекровью.

- На следующее утро, когда мужчина обнаружил, что супруга не ночевала дома, он позвонил ей на мобильный телефон, их конфликт продолжился. В порыве эмоций он съездил на местную АЗС и приобрел бензин. Приехав домой с канистрой, он выгнал из коттеджа сына и свою мать, а затем облил топливом находившееся в доме имущество и поджег его, - рассказала Татьяна Старосотникова.

Начался пожар, который был ликвидирован прибывшими спасателями.

Горецким районным отделом Следственного комитета в отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По результатам проведенных следственных действий фигуранту предъявлено обвинение в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Мужчина ранее не судим. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

mogilevnews.by

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