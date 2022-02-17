Житель Черикова решил пострелять по ногам знакомой девушки

В Черикове возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, вечером 15 февраля в Черикове 19-летний житель районного центра несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в направлении знакомой девушки, причинив ей травму ноги.

Девушка обратилась в правоохранительные органы. Молодой человек задержан.

- Со слов потерпевшей, несколько дней назад ее замечание в адрес нетрезвого знакомого вызвало у него агрессию. И на этот раз ее обидчик, пытаясь извиниться, повел себя грубо и причинил ей травмы, выстрелив несколько раз из пневматического пистолета. На момент совершения преступления он снова был пьян, - рассказала Татьяна Старосотникова.

Действия молодого человека квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Расследование уголовного дела продолжается.