Житель Быхова перевозил в микроавтобусе около тонны лома цветного металла и плат с радиодеталями

Осуществляя надзор за дорожным движением, вблизи АЗС Климовичи сотрудники отделения ГАИ местного РОВД обратили внимание на движущийся по трассе микроавтобус «Мерседес Бенц Спринтер». Водитель автомобиля вел себя подозрительно: при виде наряда ГАИ резко снизил скорость и попытался найти место для парковки.

Сотрудники милиции не ошиблись: в грузовом отсеке микроавтобуса житель г. Быхова без сопроводительных документов перевозил около 600 кг лома цветного металла и 400 кг плат с радиодеталями.

Как рассказал заместитель начальника Климовичского РОВД подполковник милиции Руслан Ермаченко, в настоящий момент по данному факту проводится проверка. Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Климовичского РОВД выясняют обстоятельства приобретения, хранения и перевозки груза.

В действиях владельца груза усматривается нарушение части 2 статьи 13.3 КоАП Республики Беларусь «Незаконная предпринимательская деятельность». Ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

По материалам Климовичского РОВД

Фото РОВД

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