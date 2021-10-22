Житель Бобруйска поел сушеных мухоморов и разбил головой две маршрутки

Утром 8 октября в Бобруйске, на улице Интернациональной, произошел необычный инцидент – 20-летний бобруйчанин выскочил на проезжую часть и головой разбил лобовое стекло и фару у двух маршруток после употребления мухоморов. Об этом рассказала в эфире "Радио-Минск" официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, передает агентство "Минск-Новости".

Водители вызвали милицию. В милиции мужчина рассказал, что нашел информацию в интернете о том, что якобы сушеные мухоморы помогают повысить иммунитет. Он отправился в лес за ядовитыми грибами, насобирал около 5 кг, высушил, а затем начал употреблять в малых дозах.

Поскольку ничего не почувствовал от употребления "грибного препарата", спустя три дня увеличил дозировку. Эффект не заставил себя долго ждать и оказался неожиданным: как все происходило тем утром, парень не помнит.

Последовательность событий была восстановлена с помощью автомобильного регистратора – у одной маршрутки мужчина повредил лобовое стекло, а у другой разбил фару.

Действия бобруйского экспериментатора квалифицированы по ч.1 ст.339 УК "Хулиганство". Свою вину фигурант признал, причиненный ущерб возместил. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.