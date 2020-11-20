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Житель Бобруйска оштрафован за незаконную заготовку лома черных металлов

mogilevnews.by 96 0

Житель Бобруйска оштрафован за незаконную заготовку лома черных металлов

Налоговая инспекция Бобруйска провела проверку, в ходе которой  установлено осуществление жителем города незаконной предпринимательской деятельности по заготовке 1881 кг лома черных металлов на территории Бобруйска и Бобруйского района для последующей его сдачи на заготовительный пункт и получения прибыли.

В соответствии с законодательством заготовка (закупка) лома и отходов черных металлов является лицензируемым видом  деятельности и может осуществляться только заготовительными организациями.

Постановлением экономического суда Могилевской области  бобруйчанин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 13,5 рубля с конфискацией лома черных металлов  на общую сумму 259,12 рубля.

Инспекция МНС по Могилевской области напоминает, что за осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности нарушителю грозит штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств его совершения, а также до 100 % суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

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