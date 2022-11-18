Жилой дом горел в Осиповичах
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Как сообщила старший инспектор областного УМЧС Ольга Нехороших, утром 17 осиповичские спасатели выезжали на ликвидацию пожара частного жилого дома по ул. Интернациональной.
- По телефону 101 позвонили местные жители - пылала кровля. Никто не пострадал. В результате пожара уничтожено 12 кв.м кровли, повреждено 20 кв.м перекрытия, - рассказали в ведомстве.
Причина произошедшего устанавливается. Специалисты не исключают, что к возникновению возгорания могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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