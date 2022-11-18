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Происшествия

Жилой дом горел в Осиповичах

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Жилой дом горел в Осиповичах

Как сообщила старший инспектор областного УМЧС Ольга Нехороших, утром 17 осиповичские спасатели выезжали на ликвидацию пожара частного жилого дома по ул. Интернациональной.

- По телефону 101 позвонили местные жители - пылала кровля. Никто не пострадал. В результате пожара уничтожено 12 кв.м кровли, повреждено 20 кв.м перекрытия, - рассказали в ведомстве.

Причина произошедшего устанавливается. Специалисты не исключают, что к возникновению возгорания могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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