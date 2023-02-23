Жилой дом горел в Бобруйском районе

23 февраля в 1.41 ночи от проезжающих по трассе граждан поступило сообщение о пожаре дома в деревне Бабино-1 Химовского с/с Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение жилого деревянного дома, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри дома мог находиться человек.

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар.

Хозяин дома, гражданин 1955 г.р., получил ожоги и после осмотра бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован с диагнозом «термический ожог 1-2 степени».

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: берегите себя и свое имущество от огня.

Евгений Товстик,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС.