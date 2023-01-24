Жиличский исторический комплекс-музей весной примет первых туристов
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Год мира и созидания, объявленный в Беларуси, в этом году подарит немало открытий. Принять посетителей готовится Жиличский исторический комплекс-музей, памятник архитектуры 19 века. Для его восстановления потребовалась государственная поддержка и несколько кропотливых лет. Как сейчас выглядят обновленные залы - в сюжете.
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