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Туризм

Жиличский исторический комплекс-музей весной примет первых туристов

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Жиличский исторический комплекс-музей весной примет первых туристов

Год мира и созидания, объявленный в Беларуси, в этом году подарит немало открытий. Принять посетителей готовится Жиличский исторический комплекс-музей, памятник архитектуры 19 века. Для его восстановления потребовалась государственная поддержка и несколько кропотливых лет. Как сейчас выглядят обновленные залы - в сюжете.

ТРК «Могилев»

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