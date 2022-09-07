Жилфонд Бобруйска готов к холодам

Быстро промчалось жаркое лето, осень встретила холодным дыханием, не заметишь, и зима уж постучится. У специалистов жилищно-коммунальной сферы во все сезоны хватает работы. Многие бобруйчане, наверное, отметили для себя, сколько всего успели за лето сделать коммунальные службы: активно ремонтировали дороги и укладывали асфальт на улицах города, благоустраивали дворы, занимались озеленением, меняли тепловые сети. Сегодня расскажем о наведении порядка на придомовых территориях и подготовке жилищного фонда к осенне-­зимнему периоду.

Комфорт во дворах

На техническом обслуживании КУП «ЖРЭУ Ленинского и Первомайского районов» находится 680 дворовых ­территорий.

К началу сентября жители около 30 домов на разных улицах города почувствовали, насколько комфортнее стало ездить и ходить на их дворовых территориях, где был произведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих ­частей и парковочных карманов (без малого 18 тысяч кв. м). Во дворах жилых домов удалили и провели санитарную обрезку 537 деревьев. Работники ЖЭУ выполнили работы по ремонту площадок для выгула домашних животных на улицах Урицкого,135, Крылова, 46, и Лынькова, 12.

На детских игровых и спортивных площадках отремонтировали 334 единицы оборудования, установлено 3 игровых комплекса. Работы по ремонту и окраске детских и спортивных форм продолжатся и осенью. Во дворах прибавилось 266 скамеек и урн, отремонтировано 145 единиц хозяйственных площадок. Дворники постоянно следят за чистотой и порядком на придомовых территориях.

Проходит по графику и капитальный ремонт жилфонда. За полугодие произ­веден ремонт 8 домов, по итогам 9 месяцев капитально отремонтируют 14.

Будем в тепле

Как рассказал первый заместитель генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» – главный инженер Эдуард Мясник, жилищный фонд Бобруйска уже готов к отопительному сезону. Ленинский район получил паспорт готовности по жилищному фонду 1 сентября, Первомайский – 27 августа. Получены паспорта готовности 19 котельных, которые «питают» теплом жилые дома и социальные объекты – детские сады, больницы. «Как только будет распоряжение Бобруйского горисполкома, можно запускать отопление в домах в порядке запланированной очередности, – заверил Эдуард Николаевич. – Сроки включения отопления зависят от средней наружной температуры воздуха».

В жилищном фонде подготовлено к холодам 1128 домов, из которых 777 – с центральным отоплением.

– В рамках подготовки к осенне-­зимнему отопительному сезону 2022/2023 работ­никами КУП «ЖРЭУ Ленинского и Первомайского районов» произведены такие работы, как ремонт кровель, стыков стеновых панелей, водоподогревателей, остекление мест общего пользования, восстановление тепловой изоляции трубопроводов в подвальных и технических помещениях жилых домов. Подготовлены тепловые узлы, отремонтированы эти помещения, где было необходимо, – рассказала о подготовительных работах инженер отдела по эксплуатации жилищного фонда Лариса Довгинева. – Были также проведены опрессовка и гидропромывка систем отопления в домах. Менялись отопительные приборы, батареи в местах общего пользования. Проведена проверка приборов учета тепловой энергии (их проверяют раз в два года), которые размещаются в тепловых узлах. В этом году в Ленинском районе проверку прошли 425 приборов, в Первомайском – 217. Все работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на 100 процентов.

– Тепловые узлы всегда должны быть в исправном состоянии. Поэтому нужны везде контроль и железная дисциплина работников. В перечне работ при подготовке к отопительному сезону тепловая изоляция, исправность запорной арматуры и насосного оборудования, рабочее состояние системы автоматики, чистота и необходимое освещение в тепловом узле, – дополнил Эдуард Мясник. – Без гидравлических испытаний тепловых узлов, систем отопления жилых домов невозможно получить паспорт готовности. Когда в этом году выполняли такие работы, выяснилось, что в некоторых квартирах обнаружена течь отопительных приборов, которые были заменены в рамках текущего ремонта за счет средств бюджета города.

К слову, в каждом районе созданы аварийные бригады, и аварийно-технические службы работают круглосуточно. Специалисты готовы помочь и держать под контролем любые случившиеся в жилищном фонде аварийные ситуации.

– Все необходимые работы по подготовке к отопительному сезону сделаны в полном объеме. Будем зимой в тепле, – уверен Эдуард Мясник.

Маргарита Бушуева.