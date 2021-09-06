Жертвами урагана “Ида” в США стали 63 человека

По меньшей мере 63 человека стали жертвами ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида" в США, сообщает платформа Investing.

Отмечается, что 17 человек умерли в штате Нью-Йорк, 27 - в Нью-Джерси, 13 - в Луизиане, 4 - в Пенсильвании, по одному - в штатах Коннектикут и Мэриленд. В то же время почти 600 тыс. человек в Луизиане до сих пор остаются без электричества. Также из-за "Иды" парализована добыча нефти в Мексиканском заливе в США и по состоянию на 5 сентября 88% ее добычи приостановлена.

5 сентября президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям штата Нью-Джерси из-за последствий урагана "Ида". Как отметили в Белом доме, помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба, причиненного незастрахованному имуществу, и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.