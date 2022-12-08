Жертвами мошенников в Instagram с начала года стали более тысячи белорусов

Более тысячи жителей страны стали жертвами мошенников в популярной соцсети Instagram. Такие данные сообщает Министерство внутренних дел Беларуси в своем Telegram-канале.

В правоохранительном ведомстве пояснили, что с начала года в милицию обратились более 1 тысячи граждан, которые перевели деньги за продаваемый через соцсеть товар, но не получили его.

- Чтобы обмануть людей, аферисты создавали поддельные страницы магазинов по реализации одежды, мобильных телефонов, предметов для дома. За счет фотографий, которые чаще всего были взяты из реальных онлайн-каталогов, а также многочисленных накрученных отзывов и большого числа подписчиков все выглядело правдоподобно и внушало доверие. Потенциальных покупателей привлекала и значительно заниженная цена товара. Не сомневаясь в выгодности предстоящей сделки, люди переводили предоплату или всю сумму за желаемую вещь. В свою очередь мошенники переставали выходить на связь после получения денег, - говорится в сообщении МВД.

Заместитель начальника ГУУР МВД Дмитрий Бурдюк рассказал один из недавних случаев:

- Недавно оперативники задержали 16-летнего жителя Брестской области, который создал профиль в Instagram и под видом букмекера продавал якобы 100%-ные прогнозы на спортивные матчи. Также молодой человек сообщал людям о фиктивном выигрыше в рекламной игре и после оплаты доставки товара обещал выслать дорогостоящий подарок. На такой деятельности мошенник смог обманным путем заработать около BYN 10 тыс.