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Происшествия

Жеребёнок упал в колодец в Могилёве

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Жеребёнок упал в колодец в Могилёве

15 сентября от очевидцев поступило сообщение о необходимости оказания помощи по извлечению жеребенка из колодца на пер. Весеннем в Могилеве.

Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, жеребенок во время выгула упал в канализационный не эксплуатируемый колодец диаметром 1,2 м и глубиной 2 м.

Работники МЧС при помощи строп для подъема грузов извлекли животное из колодца.

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