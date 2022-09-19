Жеребёнок упал в колодец в Могилёве
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15 сентября от очевидцев поступило сообщение о необходимости оказания помощи по извлечению жеребенка из колодца на пер. Весеннем в Могилеве.
Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, жеребенок во время выгула упал в канализационный не эксплуатируемый колодец диаметром 1,2 м и глубиной 2 м.
Работники МЧС при помощи строп для подъема грузов извлекли животное из колодца.
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