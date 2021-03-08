Женский день 8 марта: как он появился и зачем он нужен? 7 неочевидных фактов

Их предложил в качестве символа борьбы за равноправие британский Женский социально-политический союз в 1908 году. Пурпурный знаменует собой справедливость и достоинство, зеленый - надежду, белый - чистоту.

Да, он отмечается 19 ноября более чем в 80 странах, включая Соединенное Королевство, хотя не имеет формального признания ООН. Акцент при этом делается на укрепление здоровья мужчин и их современную роль в семье.

В Беларуси принято поздравлять мужчин и мальчиков 23 февраля. Официально это день военнослужащих и ветеранов вооруженных сил, но в массовом сознании он традиционно рассматривается как день всех мужчин.

5. Как празднуют 8 Марта в разных странах?

В Беларуси 8 марта - выходной день. Женщинам дарят подарки и цветы - в три-четыре дня, предшествующие празднику, их продажи удваиваются.

В Китае рабочий день у женщин длится четыре часа вместо восьми, но эта рекомендация Госсовета КНР не является законом, и часть работодателей ей не следует.

В Италии женщинам 8 марта дарят цветы мимозы. Этот обычай возник в Риме вскоре после Второй мировой войны, его источник неизвестен.

В США март считается месяцем истории женщин. Ежегодно президент выступает с заявлением, в котором отдает должное достижениям и вкладу американских женщин.