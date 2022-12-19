Женские гандбольные клубы Беларуси провели матчи чемпионата и Кубка страны

Один из главных фаворитов национального первенства "БНТУ-БелАЗ" в поединке 12-го тура уверенно переиграл воспитанниц РГУОР с результатом 35:17. Подопечные Константина Шароварова набрали 22 очка и обошли действующих чемпионок страны гандболисток "Гомеля", у которых на два балла меньше после 11 проведенных игр. Третьей идет бобруйская "Березина", у которой 12 очков.

В стартовых матчах первого раунда кубкового розыгрыша гандболистки гродненской "Городничанки" на выезде одолели в упорной борьбе "Витебчанку" с результатом 27:25. Бобруйская "Березина" победила в Бресте местный клуб "Виктория-Берестье" со счетом 36:33. Ответные встречи за выход в "Финал четырех" состоятся 24 декабря в Бобруйске и Гродно. Победители этих встреч в решающем этапе составят компанию гандболисткам "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа".