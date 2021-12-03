Женщины Бобруйска трудятся на благо родного города

3 декабря состоялось заседание правления Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» (а в ней 94 «первички», всего 1365 человек), возглавила которое председатель этой организации Нина Костян.

Нина Федоровна отчиталась о проделанной за 2021 год работе. И надо сказать, сделано немало. Активные бобруйчанки не только участвуют в общегородских, областных и республиканских акциях, но и сами их инициируют, организуют и проводят. Неудивительно, что в ежегодном республиканском конкурсе «Женщина года» наши горожанки не раз становились победителями. Обсудили члены правления план работы на следующий год, в котором среди ставших традиционными мероприятий появится множество новых. Кроме того, в этом месяце БСЖ отмечает 30-летие, и бобруйские активистки внесли предложения по проведению праздничных торжеств.

Ольга Хотько

Фото Александра Анташкевича