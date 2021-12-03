Женщины Бобруйска о себе

2 декабря состоялась отчетная конференция первичной организации ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» ОО «Белорусский союз женщин» «30 лет – 30 добрых дел».

На конференцию были приглашены председатель Объединенной организации Министерства промышленности Республики Беларусь ОО «БСЖ» Надежда Лазаревич, председатель Бобруйской городской организации ОО «БСЖ» Нина Костян, ее заместитель Наталья Тимошенко, настоятельница женского монастыря святых жен-мироносиц игуменья Параскева.

В работе конференции приняли участие председатели «первичек» союза женщин ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Ольга Короткевич; ОАО «Бобруйсксельмаш» Наталия Русинович; ОАО «Оршаагропроммаш» Наталья Шафранская; ОАО «НИИ Стромавтолиния» Ольга Левшова; ОАО «Брестский электромеханический завод» Людмила Бекиш; филиала СПК «Бересневский» Инна Сергеева; ОАО «Молодечненский станкостроительный завод» Елена Послед.

Все председатели «первичек» холдинга получили сертификаты, подтверждающие принадлежность к организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Министерства промышленности Республики Беларусь.

Благодарности в номинации «За активное участие в развитии женского движения ОО «БСЖ» и в честь 30-летия организации» получили Ольга Короткевич, начальник бюро отдела кадров и технического обучения ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»; Наталья Крук, ведущий специалист по анализу и контролю закупок управления экономической безопасности, взаимозачетов, анализа и контроля закупок ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»; Стелла Масловская, инженер-технолог отдела планирования подготовки производства ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Благодарности в номинации «Сила воли» вручили Елене Вишняковой, табельщику отдела кадров и технического обучения ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»; Анне Шукелович, машинисту крана механосборочного цеха ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»; Юлии Толкачевой, заместителю начальника управления экономической безопасности, взаимозачетов, анализа и контроля закупок ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Благодарностей в номинации «Молодость и перспектива» удостоены Виктория Бубен, техник по учету транспортного цеха ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»; Ольга Коломеец, инспектор сектора делопроизводства и архивирования документов службы контроля исполнения поручений ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Благодарности в номинации «Духовно нравственное воспитание личности: эффективное сотрудничество и перспективы взаимодействия» получили Екатерина Шах, инспектор сектора делопроизводства и архивирования документов службы контроля исполнения поручений ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»; Ольга Пранович, начальник сектора по расчетам с рабочими и служащими бухгалтерии ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Самые активные женщины ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» подвели итоги деятельности за год, определились с перспективами на 2022-й и надеются, что их организация будет продолжать расти.

Ольга ХОТЬКО