Женщина с мечом напала на людей в Германии
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Пожилая женщина была задержана полицией Германии во вторник по подозрению в нанесении ранений троим людям "предметом, похожим на меч", сообщает Евроньюс.
По информации полиции, 65-летняя женщина была задержана прохожими после того, как, предположительно, ранила троих человек на городской площади Унтерер Маркт в городе Вайден-ин-дер-Оберпфальц в Баварии. Местные жители дождались полицию и передали подозреваемую в руки стражам правопорядка.
Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали двоих пострадавших мужчин. Ведется расследование. Власти заверили граждан, что опасности для населения нет.
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