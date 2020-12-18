Женщина погибла при пожаре в частном доме

Утром 17 декабря в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре дома yf улице 7-я Линия в Бобруйске. Дом одноэтажный, деревянный, электрифицирован, автономным пожарным извещателем (АПИ) не оборудован. О случившемся сообщила соседка. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС создалось плотное задымление в доме, на улице находилась женщина без сознания. До прибытия спасателей 43-летняя женщина, проживающая в доме, была вынесена на свежий воздух соседями. Пожар также был потушен до прибытия работников МЧС. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины. В результате пожара повреждён пол возле дивана на площади порядка 2 квадратных метров. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. Явилось ли неосторожное обращение с огнем при курении причиной пожара, и как следствия – гибели, предстоит установить специалистам.