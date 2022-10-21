Женщина погибла на пожаре в Кличеве

На пожаре в Кличеве погибла женщина.

Как сообщила старший инспектор областного УМЧС Ольга, ночью 20 октября в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по пер. Новому.

- Местные жители заметили возгорание, когда уже пылала кровля, - рассказала Ольга Нехороших. - На полу в комнате спасателями без признаков жизни была обнаружена 51- летняя хозяйка. В результате пожара уничтожено 20 кв.м кровли, повреждено 10 кв.м перекрытия и имущество в доме.

Погибшая проживала одна. По предварительным данным пожар начался из-за неосторожности при курении.

За неполную неделю в области 6 человек стали жертвами огня и во всех случаях возникновения пожаров прослеживается сигаретный след, отмечают в МЧС.