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Желтый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 августа

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Желтый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 августа

Желтый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Местами, а днем по западу на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла, днем - плюс 26-31.

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