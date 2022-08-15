Желтый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 16 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Местами, а днем по западу на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла, днем - плюс 26-31.