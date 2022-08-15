Желтый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 15 августа
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Желтый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 15 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник во многих районах Беларуси днем температура достигнет 26-32 градусов. По стране прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах страны будет сильный порывистый ветер.
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