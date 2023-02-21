Железнодорожники Могилевской области отмечены престижной премией БЖД

На Белорусской железной дороге определили лауреатов премии имени машиниста Владимира Яцкевича по итогам работы за 2022 год.

Эта премия — одна из самых престижных на БЖД. Она ежегодно присуждается железнодорожникам по результатам деятельности по обеспечению безопасности движения, воспитанию железнодорожников на лучших примерах выполнения служебных обязанностей и личного вклада каждого в общее дело.

В числе лауреатов премии есть и представители Могилевщины. Это коллективы Могилевского вагонного депо, Бобруйской дистанции пути, Могилевгрузсервиса, околотка № 4 Кричевской дистанции пути, района контактной сети станции Березина Могилевской дистанции электроснабжения.

Кроме того, сообщили на БЖД, премия присуждена лучшим работникам, достигших высоких результатов в обеспечении безопасности движения поездов. В их числе электромеханик Могилевской дистанции сигнализации и связи Дмитрий Хадонович.

Всем лауреатам будут вручены дипломы и денежные премии.

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