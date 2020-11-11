В последнее время в стране проводятся несанкционированные массовые мероприятия, осуществляются иные деструктивные действия, направленные на дестабилизацию общественно – политической обстановки, нарушение нормальной работы предприятий и организаций.

В сети «Интернет» и ряде телеграмм-каналов имели место призывы, в том числе, к блокированию железнодорожных путей с целью нарушения графиков движения, причинения ущерба ГО «Белорусская железная дорога» и нанесения вреда репутации Республики Беларусь как транзитному государству.

Железная дорога - зона повышенной опасности, а специально наложенные камни на железнодорожные пути, разбитые линзы маневровых светофоров, умышленно натянутая между рельсами проволока создают дополнительную угрозу безопасности движения поездов.

Безобидные на первый взгляд попытки заблокировать железнодорожное сообщение в реальности могут обернуться трагедией.

Совершение вышеуказанных действий без преувеличения могут привести не только к срыву графика движения поездов, к экстренному торможению как следствие травмированию пассажиров, но и к аварии поездов в результате чего могут пострадать люди.

Нужно понимать, что железнодорожным транспортом также перевозят и опасные грузы: емкостей с химическими, взрывоопасными или радиоактивными веществами, топливо, и если произойдёт авария, то большая часть территории будет заражена, отравлена, нанесён значительный вред экосистеме, устранить который будет крайне сложно без последствий.

Прокуратура разъясняет, что любое незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону и влечёт за собой не только материальную, административную, но и уголовную ответственность.

Так, ч.ч.1, 2 ст.18.3. КоАП Республики Беларусь за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 50 базовых величин.

Умышленное разрушение, повреждение или приведение иным способом в непригодное для эксплуатации состояние средств железнодорожного транспорта, путей сообщения, сооружений на них, средств сигнализации или связи или другого транспортного оборудования, если эти действия заведомо для виновного могли полечь смерть человека, крушение, аварию либо иные тяжкие последствия; а также умышленное блокирование транспортных коммуникаций повлечёт за собой уголовную ответственность в соответствии со ст.ст. 289 (акт терроризма) 309 (умышленное приведение транспортного средства или путей сообщения), 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) УК Республики Беларусь, санкции которых предусматривают различные виды наказаний вплоть до пожизненного заключения а также смертной казни.

Кроме этого, следует понимать, что в любом случае правоохранительными органами виновные лица будут установлены, их действиям будет дана правовая оценка и как следствие - назначено наказание соизмеримо содеянному в соответствии с законодательством Республики Беларусь.