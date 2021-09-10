Железная дорога – не место для прогулок! С начала года в Бобруйском районе оштрафовали 47 нарушителей

С 01 по 10 сентября 2021 года на территории Республики проходит комплекс профилактических мероприятий Единый республиканский день безопасности.

Анализ несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного транспорта показывает, что, несмотря на проводимую профилактическую работу, она остается актуальной. Остаётся категория беспечных граждан, которые продолжают нарушать правила поведения на железной дороге. Не останавливают их и плакаты с профилактическими текстами. Мы всегда спешим: на работу и с работы, на учёбу и обратно – домой. И зачастую не задумываемся над тем, что пять сэкономленных минут, могут обернуться трагедией.

Не единичны случаи, когда граждане проходят железнодорожные пути в неустановленных местах, перебегают их в непосредственной близости от приближающегося поезда, подлезают под вагонами стоящего состава при нахождении на железной дороге.

И лишь когда на наших глазах под колёсами поездов гибнут люди, мы начинаем осознавать степень опасности собственной беспечности и соблюдать меры безопасности при нахождении на железной дороге.

Основными причинами несчастных случаев являются нахождение на железной дороге граждан в состоянии алкогольного опьянения, переход путей в неустановленных местах, нарушение водителями правил проезда железнодорожных переездов.

Как отметил старший инспектор отделения охраны правопорядка и профилактики майор милиции Сергей Тарновский, за 8 месяцев 2021 года на объектах железнодорожного транспорта Могилевской области произошло 4 факта травмирования граждан, в которых 3 человека погибло, 1 получило травмы. Причинами происшествий явились нарушение мер безопасности на платформах, либо попытки перехода железнодорожных путей.

В целях предупреждения несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожного транспорта сотрудниками ОВД регулярно проводятся целенаправленные рейдовые мероприятия по пресечению фактов прохода гражданами железнодорожных путей в неустановленных местах.

По Бобруйскому региону в 2021 году к административной ответственности по ст.18.2 ч.4 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте» привлечено 47 граждан. Данная статья предусматривает ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до двух базовых величин.

Информация! Чтобы ничто не омрачило ваше пребывание на объектах железнодорожного транспорта, необходимо соблюдать элементарные правила личной безопасности: -проходя на посадку и выходя из вагонов, переходите пути только по пешеходным настилам или пешеходному мосту, -находясь на посадочной платформе, будьте внимательны и осторожны, не стойте у её края, -помогайте пожилым и малолетним производить посадку и высадку из вагонов. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается: -переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, -подлезать под вагонами, -выходить и садиться в движущийся поезд, -оставлять детей без присмотра. Помните! Железная дорога – не место для прогулок, а зона повышенной опасности, и даже маленькая оплошность здесь может обернуться большой бедой.