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Фотофакт

Ждала маму с работы. Заодно и в конкурсе снеговиков поучаствовала

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Ждала маму с работы. Заодно и в конкурсе снеговиков поучаствовала

Вот такими широчайшими улыбками встретили любимую мамулю с работы Амина и ее снеговичок.

Адрес отправления фото прежний: babruiskae@gmail.com. Просим также указывать телефон для обратной связи, приветствуются и небольшие пояснения к фото.

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