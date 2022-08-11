Жатва в Беларуси перешагнула экватор — зерновые убраны с 51 процента площадей
7 0
На утро 11 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны с 51 процента площадей. В Брестской области - 82, Витебской - 33, Гомельской - 59, Гродненской - 43, Минской - 49, Могилевской - 41. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Намолочено 4 миллиона 112 тысяч тонн зерна. В Брестской области - свыше 1,1 миллиона, Витебской - около 400 тысяч, Гомельской - около полумиллиона, Гродненской - почти 700 тысяч, Минской - 973 тысячи, Могилевской - 435 тысяч. Сегодня Минская область намолотит миллион тонн.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Жатва в Беларуси перешагнула экватор — зерновые убраны с 51 процента площадей
-
В Беларуси намолотили 4 млн тонн зерна
-
В Беларуси намолотили более 3,8 млн тонн зерна
-
В «Белавиа» при покупке билетов онлайн возможны сбои
-
Лукашенко — управленцам: если кто-то не тянет, надо будет уходить