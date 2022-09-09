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Жатва-2022: осталось собрать поздние культуры, овощи и гречиху

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Жатва-2022: осталось собрать поздние культуры, овощи и гречиху

Жатва на завершающей стадии. В закрома ложатся последние зерна колосовых. Сейчас главное внимание на полях – поздним культурам и овощам. 

На очереди также гречиха. В западных регионах ее посевы за несколько лет существенно увеличили. Это оправдано урожайностью: сорта белорусской селекции дают рекордные показатели. Есть рост и по льну: современная техника помогает существенно превысить прошлогодние достижения.

Продолжается также уборка свеклы, кукурузы, картофеля, овощей – эти культуры уже пополняют стабилизационные фонды.

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