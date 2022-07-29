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Общество

Жатва-2022: намолот зерна в Беларуси превысил 1,1 млн тонн

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Жатва-2022: намолот зерна в Беларуси превысил 1,1 млн тонн

По информации Минсельхозпрода, на 29 июля зерновые, зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи, проса) убраны на площади в 287,5 тыс. га, что составляет 13,4% от засеянных площадей. В Брестской области обмолотили 32% посевов, в Витебской – 1,27%, в Гомельской – 20,2%, в Гродненской – 12,7%, в Минской – 11,5%, в Могилевской – 3,58%. Намолот зерна по стране составил 1114,6 тыс. тонн при урожайности 38,8 ц/га (+6,2 ц/га к уровню прошлого года).

Пивоваренный ячмень по-прежнему убирают лишь хозяйства Брестской, Гродненской и Минской областей.  В общей сложности убрали 11,72 тыс. га, что составляет 21,5% от плана. Намолотили 47,7 тыс. тонн зерна при урожайности 40,7 ц/га (при этом в Минской области – 58,1 ц/га). Озимый ячмень обмолотили на 57,5 тыс. га – 96,5% от посеянного, собрали 296 тыс. тонн зерна, урожайность – 51,5 ц/га (при этом в Гродненской области – 60,2 ц/га).

В свою очередь озимый рапс на зерно убран на площади в 146,6 тыс. га, что составляет 47,6% от засеянных площадей. Намолот при урожайности 24 ц/га превысил 352 тыс. тонн.

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