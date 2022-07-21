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Погода

Жара возвращается: без осадков и до +30°С ожидается в Беларуси 21 июля

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Жара возвращается: без осадков и до +30°С ожидается в Беларуси 21 июля

Без осадков и до 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 21 июля, в Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Только утром и днем по востоку страны прогнозируются кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный, ночью 3-8 м/с, днем 4-9 м/с. Порывы ветра могут достигать 14 м/с, а местами по востоку и 15-17 м/с.

Ночью температура воздуха составит плюс 11-17 градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов, а по западу - до 30 градусов.

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