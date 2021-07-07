Жара возвращается. 8 июля в стране ожидается до +32°С

В четверг будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 14-20. Днем будет 27-32 градусов тепла.