Жара возвращается. 8 июля в стране ожидается до +32°С
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В четверг будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 14-20. Днем будет 27-32 градусов тепла.
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