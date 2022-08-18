Жара в Китае бьет рекорды по продолжительности — в южных регионах уже несколько месяцев держится +40°C
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Китай изнывает от жары в 40 градусов, которая в некоторых регионах страны держится уже несколько месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное метеорологическое управление КНР.
Аномальная жара сохраняется в Китае уже 66 дней. Высокие показатели температуры на протяжении такого долгого времени не фиксировались ни разу с начала ведения регулярных метеорологических наблюдений в 1961 году.
Результаты проведенных климатологических исследований показали, что количество продолжительных периодов жары в Китае со временем будет увеличиваться.
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