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Погода

Жара не уходит. До +33°С прогнозируется в Могилевской области на 25 августа

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Жара не уходит. До +33°С прогнозируется в Могилевской области на 25 августа

В четверг, 25 августа, по Могилевской области ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +14 +19°С, максимальная днем +28 +33°С. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за жары.

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