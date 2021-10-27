«Жалюзи СанЛайн» украсили окна 35 школы!

Не так давно было 1 сентября, когда школьники встречали день знаний в стенах новой, современной, красивой 35 школы в Молодежном микрорайоне нашего города.
Коллектив Жалюзи СанЛайн слаженно и в срок выполнил все работы по оформлению окон учебного заведения. Жалюзи необходимы не только для украшения интерьера, а также для защиты от солнца и жары. Жалюзи – оптимальный вариант штор для школьных помещений. Они позволяют полностью перекрыть доступ света или регулировать его, прочны и долговечны, не нуждаются в стирке.
Делимся фотоотчетом наших работ:
Начинаем с первого этажа, где расположена школьная библиотека
Далее танцевальный и тренажерные залы
Фойе актового зала и окна галерей
Учебные кабинеты и кабинеты продленного дня в начальной школе
И многое другое…
Сегодня ведется активная работа в школьном бассейне. Обязательно поделимся фотоотчетом и этой нашей работой.
Сделайте свой интерьер уютным, удобным и красивым вместе с производителем СанЛайн!!! Выбирая нас, вы получаете:
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