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«Жалюзи СанЛайн» украсили окна 35 школы!

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«Жалюзи СанЛайн» украсили окна 35 школы!

Не так давно было 1 сентября, когда школьники встречали день знаний в стенах новой, современной, красивой 35 школы в Молодежном микрорайоне нашего города.

Коллектив Жалюзи СанЛайн слаженно и в срок выполнил все работы по оформлению окон учебного заведения. Жалюзи необходимы не только для украшения интерьера, а также для защиты от солнца и жары. Жалюзи – оптимальный вариант штор для школьных помещений. Они позволяют полностью перекрыть доступ света или регулировать его, прочны и долговечны, не нуждаются в стирке.

Делимся фотоотчетом наших работ:

Начинаем с первого этажа, где расположена школьная библиотека

Далее танцевальный и тренажерные залы

Фойе актового зала и окна галерей

Учебные кабинеты и кабинеты продленного дня в начальной школе

И многое другое…

Сегодня ведется активная работа в школьном бассейне. Обязательно поделимся фотоотчетом и этой нашей работой.

Сделайте свой интерьер уютным, удобным и красивым вместе с производителем СанЛайн!!! Выбирая нас, вы получаете:

  1. Правильную цену
  2. Профессиональную консультацию
  3. Быстрый срок производства
  4. Профессиональный монтаж
  5. Гарантия 2 года
  6. Бесплатное сервисное обслуживание 5 лет.
  7. Индивидуальные скидки и рассрочки!!!
Информация! Ждем вас, наши дорогие клиенты, по адресу: ул. Ульяновская 60, пом.24 ТД "Стрелец".

Информация! Мы работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, в суббота-воскресенье до 17.00.
Информация! Бесплатный замер можно заказать по телефону: +375 29 121 69 92.

Электронная почта: sunline_bobruisk@mail.ru

Инстаграм: sunline_bobruisk

Сайт: www. Sunline.by

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