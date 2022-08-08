Зерноуборочные комбайны спешат на помощь: не допустить потерь урожая

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Анатолий Ланкуть, который следил за отправкой комбайнов, прокомментировал:

– В текущем году в Могилевской области созрел неплохой урожай зерновых культур. Для своевременной его уборки был принят ряд мер. В первую очередь, обеспечена готовность зерноуборочных комбайнов, зерносушильных комплексов.

На территории области – с южной ее части до северной – различные климатические условия. С целью ускорения темпов уборки на более урожайных полях было принято решение осуществлять переброску комбайнов с северных регионов в южные.

ОАО «Заднепровский межрайагросервис» отправил 3 зерноуборочных комбайна в Кировский район, 3 – в Осиповичский. Из Горецкого района 3 комбайна были переброшены в Бобруйский. Пэтому в этих районах уборка идет более высокими темпами. На сегодняшнее утро Глусский район убрал 79% площадей, Бобруйский – 48%, Кировский – 48%, Осиповичский – 43%.

В связи с тем, что созревание хлебов идет по всей области, начата переброска комбайнов в северные районы. Сегодня мы перенаправляем 6 комбайнов, которые работали в Кировском и Осиповичском районах, в Быховский. На наступающей неделе предполагается 8 комбайнов из хозяйств Бобруйского, Кировского районов направить в Горецкий. Переброска будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы, в первую очередь, убрать более плодородные участки и не допустить потерь зерна.

Председатель Кировского райисполкома Галина Слабодникова отметила:

– На сегодняшний день в районе убрано 48% площадей зерновых и зернобобовых культур от плана. Урожайность нас радует: это около 40 ц/га, примерно на 5 процентных пунктов выше, чем в прошлом году. Озимый рапс убран полностью при урожайности 29,2 ц/га. Это тоже хороший результат.

Порядка двух недель у нас работала техника из ОАО «Заднепровский межрайагросервис» и оказала существенную помощь.

Два хозяйства Кировского района уже подходят к 80% убранных площадей, и у нас есть возможность для того, чтобы отправить свою технику в северные регионы. Считаю, что решение о перенаправлении техники принято очень правильное: оперативно справляясь на жатве на своих полях, мы можем оказать помощь другим районам.

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