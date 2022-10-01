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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 30 сентября в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Европейско-средиземноморского сейсмоцентра.

Эпицентр землетрясения находился в 45 км к северу от города Сиболга (население 79,7 тыс. человек). Очаг находился на глубине 40 км.

После землетрясения произошла серия повторных подземных толчков с максимальной магнитудой 5,0.

Об угрозе цунами не сообщалось. Данных о пострадавших также пока не поступало.

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