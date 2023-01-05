Зеленый змий опутал дом

Семейно-бытовые вопросы занимают отдельное «почетное» место в нашей рубрике. В редакцию часто обращаются женщины и просят совета, помощи об избавлении в доме от пьющих родственников. Ведь чаще всего именно жены, мамы, сестры становятся жертвами преступлений, совершенных под влиянием алкоголя.

Вот и в этот раз к нам обратилась Галина Васильевна и рассказала, что ее сын употребляет алкоголь, хотя все начиналось с пива после рабочего дня: «Не всегда ведет себе корректно по отношению к домашним. У меня опускаются руки, ведь на уговоры, заговоры и кодирование он не идет».

Свой вопрос мы адресовали начальнику отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Первомайского района Бобруйска УВД Дмитрию Котову:

– В данной ситуации необходимо позвонить по номеру 102 либо можно прийти на прием к своему участковому инспектору милиции. Прием граждан осуществляется каждую среду во всех пунктах охраны общественного порядка с 17 до 20 часов.

От себя добавим: каким бы родным вам ни был человек, под влиянием зеленого змия все родство стирается из памяти, а затуманенный разум способен на страшные поступки.