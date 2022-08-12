Зеленый лабиринт. Советы МЧС при посещении лесов

Ежедневно в лесные массивы отправляются грибники, ягодники либо те, кто просто предпочитает свежий воздух. Однако в сводках МЧС практически ежедневно попадают сведения о потерявшихся в лесу. Среди «потеряшек» пенсионеры, люди среднего возраста, подростки. Заблудиться в лесу достаточно просто. Даже очень знакомые места могут вмиг оказаться сложным лесным лабиринтом, выбраться из которого можно несколькими способами. ПЕРВОЕ – позвонить по 112 и сообщить о беде, при этом не паниковать, оставаться на месте и четко следовать советам спасателей, которые уже в пути, пока вы общаетесь с диспетчером.

Если у вас нет с собой мобильного телефона, компаса, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, то в первую очередь необходимо успокоиться. Главное для вас – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него. Если тропинка хорошо утоптана, но кусты смыкаются над ней на высоте пояса – это звериная «дорога», которая к жилью не приведет. Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению. Возьмите с собой свисток и подавайте сигналы тревоги, ведь сил на крики надолго не хватит.

Берем с собой:

- обязательно возьмите с собой в лес мобильный телефон с заряженной батареей!

- также необходимо взять с собой воду, по необходимости лекарства, нож, спички, газету, еду, фонарик.

Сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

Если с Вами в лес идет ребенок, постоянно контролируйте его местонахождение, он должен быть в зоне Вашего видения, а также не забудьте и ему дать мобильный телефон с заряженной батареей!

Помните и про пожарную безопасность в лесу. Достаточно просто обронить не затушенную спичку, окурок и загорится все кругом.

Не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки. Помните, что разжигать костры запрещено под кронами деревьев и на торфяниках. Если заметили лесной пожар и справиться своими силами нет возможности – как можно быстрее покиньте опасное место. Звоните по телефонам 101 или 112.