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Зеленский отверг российское предложение о рождественском перемирии

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Зеленский отверг российское предложение о рождественском перемирии

Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии. Об этом пишет РИА Новости.

Как ранее сообщалось, патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил приостановить любые военные действия на время рождественских праздников.

Президент России Владимир Путин распорядился ввести режим тишины по всей линии боевого соприкосновения в Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января. По поручению президента РФ указ о прекращении огня был передан в войска.

По словам Зеленского, такое перемирие необходимо России для "прикрытия", чтобы получить преимущество и подготовиться для дальнейшего наступления, остановить продвижение ВСУ и передислоцировать технику, боеприпасы и мобилизованных.

Зеленский считает, будто бы Москва использует это как "передышку", чтобы продолжить боевые действия "с новой силой".

О том, что Киев не поддерживает рождественское перемирие, ранее сообщил и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По материалам belta.by.

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