Зефир со вкусом безопасности. Первый миллион уже в продаже

Благодаря взаимодействию ОАО «Красный Пищевик» и бобруйских спасателей зефир «Ванильный» одной из самых востребованных линеек – «Первый Бобруйский» – стал еще и безопасным.

Кто из детей не любит сладкое?! Вряд ли найдется и взрослый, способный устоять перед вкусным бобруйским зефиром, который на протяжении многих лет удивляет своим качеством и новинками. Зефир уже давно завоевал покупательскую любовь не только в Беларуси, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Благодаря взаимодействию ОАО «Красный Пищевик» и бобруйских спасателей зефир «Ванильный» одной из самых востребованных линеек – «Первый Бобруйский» – стал еще и безопасным! На нем появился добрый бобер из мультфильма «Волшебная книга», который призывает юных сладкоежек быть осторожными и не баловаться с огнем и спичками. Незыблемая истина : «Спички детям не игрушка» напомнит и взрослым о том, что опасные для детей предметы нужно хранить в недоступных им местах.

Количество пачек зефира с советами МЧС на упаковке уже перешагнуло миллионный рубеж. И выпуск сладостей со вкусом безопасности будет продолжен.

Теперь даже дети знают, что безопасности, как и зефира, много не бывает!