Zefir Fm ищет новые голоса

У тебя грамотная речь и хорошая дикция?

Ты обладаешь харизмой и неординарным мышлением?

Тогда у тебя есть шанс стать частью нашей команды.

Отправляй свое резюме на электронный адрес zefirfmradio@gmail.com

И твоя жизнь заиграет в ритме самого сладкого радио страны.

Мы ждём именно тебя!