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Город

Zefir Fm ищет новые голоса

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Zefir Fm ищет новые голоса

У тебя грамотная речь и хорошая дикция?
Ты обладаешь харизмой и неординарным мышлением?
Тогда у тебя есть шанс стать частью нашей команды.
Отправляй свое резюме на электронный адрес zefirfmradio@gmail.com
И твоя жизнь заиграет в ритме самого сладкого радио страны.

Мы ждём именно тебя!

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