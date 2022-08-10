Zefir Fm ищет новые голоса
13 0
У тебя грамотная речь и хорошая дикция?
Ты обладаешь харизмой и неординарным мышлением?
Тогда у тебя есть шанс стать частью нашей команды.
Отправляй свое резюме на электронный адрес zefirfmradio@gmail.com
И твоя жизнь заиграет в ритме самого сладкого радио страны.
Мы ждём именно тебя!
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости