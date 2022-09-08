Зефир. Есть ли от него польза?

Зефир – это сладость, которая полезна даже детям, так как не разрушает зубы и не приводит к повышению сахара в крови. Диетологи рекомендуют такой вид угощения даже тем, кто хочет сбросить лишний вес, так как разумное употребление продукта позволит насытить организм полезными веществами и утолить желание съесть что-то сладкое без вреда для фигуры. Но что же входит в состав такого продукта, что определяет его пользу для всего организма и даже при похудении?

Что такое зефир, и из чего его делают?

Зефир относится к категории сладостей, излюбленных взрослыми и детьми. Традиционно в составе зефира присутствует вода, сахара (или заменитель), желатин и лимонная кислота для нормализации вкуса. В зависимости от желания, в качестве наполнения используется малина, клубника или яблоко в пюрированном виде. Дополнительное добавление загустителя позволяет добиться нужной формы и внешнего вида.

Если употреблять сладость в умеренных количествах, то она не несет никакого вреда для организма. Более того, желатин – это животный хондропротектор, который укрепляет кости и суставы, насыщая их недостающими витаминами и минералами. Для тех, кто не включает в рацион продукты животного происхождения, подойдет зефир на агар-агаре. Это водоросль, которая позволяет продукту намного быстрее приобрести желеобразную структуру без нарушения вкусовых качеств.

В зависимости от технологической карты промышленности по изготовлению зефира, в составе могут быть другие компоненты, а именно – шоколад, жидкие начинки в виде топинга и многое другое. Но важно учесть, что такой зефир будет более калорийным за счет высокого содержания сахара, поэтому диабетикам и людям, которые придерживаются принципов правильного питания, такое блюдо не подойдет.

Виды

Зефир делится на виды в зависимости от того, какой продукт использовался в качестве загустителя – желатин, растительные пектины или агар-агар. Растительный пектин – это продукт, который получается путем вытягивания кислотной экстракции из яблок, цитрусовых, нескольких видов свеклы и семян подсолнечника. Низкая калорийность и отсутствие вредных жиров делает такую добавку наиболее популярной при изготовлении зефира.

Дополнительно готовый зефир делится на отдельные категории в зависимости от того, какой продукт используется для наполнения. Бывает, что начинка отсутствует вовсе.

Если учитывать большое разнообразие наполнителей, то условно зефир можно разделить на такие категории:

с шоколадной крошкой;

с фруктовым наполнителем;

мятный;

с кремом;

с шоколадной оболочкой;

Со сгущенным молоком;

с мармеладом.

Видов более чем достаточно, поэтому, в зависимости от личных вкусовых предпочтений и желаний, всегда есть возможность подобрать интересный вариант. Важным считается и то, что блюдо позволяет экспериментировать с ним в домашних условиях и создавать необычные по вкусу десерты.

Чем отличается зефир от пастилы?

Учитывая то, что зефир – это своеобразная интерпретация пастилы, многие думают, что родина продукта одна, но на самом деле его впервые приготовили во Франции еще древние греки. Из-за своей воздушности и мягкости продукт был назван в честь бога ветров Зефира. А вот пастила – это исключительно русское изобретение, которое впервые было опробовано в Коломне. Название произошло от слова «постелить», так как продукт расстилается и сворачивается в трубочку.

Традиционным способом изготовления пастилы считается смешивание яблочного, вишневого, клубничного или любого другого фруктового пюре с сахаром или медом. Готовая масса формируется в виде пласта, который подсушивается для получения пластичной формы, позволяющей свернуть ее в небольшой вал для нарезания на пропорциональные кусочки. Продукт намного плотнее и тверже зефира, поэтому его можно отнести не только к отдельным сладким угощениям, но и к декору, так как структура позволяет порезать пастилу на небольшие кусочки для декорирования выпечки.

А вот зефир создается по иной технологии: яблочное, вишневое или любое другое пюре перебивается с сахаром, яичным белком и загустителем. Затем на пергамент выкладывают формы половинок зефира для последующего их соединения в единую конструкцию. Дополнительно могут применяться разные техники декора и начинки для наполнения, поэтому такой вариант десерта можно считать более универсальным в плане способов изготовления.

Состав и калорийность

От химического состава любого продукта зависит его польза и питательность, поэтому такой параметр нельзя упускать из виду. В зефире присутствует сахар легкой структуры, поэтому он быстро усваивается в организме. Это и считается главным источником энергии, которая положительно влияет на общее состояние здоровья. А белок, полученный из куриных яиц, считается источником аминокислот, не менее полезных для самочувствия человека. Пектин или агар-агар, присутствующий в составе зефира, обеспечивает положительное воздействие на кровеносную систему, за счет чего предотвращается появление тромбов в сосудах. А вот желатин – это дополнительные белки и насыщенные жиры, благодаря чему укрепляется организм, в частности, кости, нормализируется работа пищеварительной системы.

Зефир – это сладкое угощение, в составе которого присутствует сахар, что повышает калорийность блюда. В 100 граммах содержится 326 ккал. Но с учетом небольшого веса продукта и его «воздушности» объемы 100 грамм зефира будут большими.

Легкий десерт с высоким уровнем насыщения организма – это находка для тех, кто хочет побаловать себя чем-то вкусным без вреда для фигуры.

Важно: если в составе присутствует агар-агар и сахарозаменитель, то калорийность существенно снижается, поэтому при похудении такой вариант продукта будет наиболее полезным.

Чем полезен зефир?

Польза зефира, прежде всего, заключается в том, что в нем отсутствуют химические соединения, которые могут привести к нарушению работы внутренних органов и систем. Каждый организм индивидуальный, поэтому к выбору продукта нужно отнестись с особой внимательностью во избежание проблем с самочувствием в последующем.

Для женщин

Продукт состоит из фруктов, которые положительно влияют на работу внутренних органов. Они улучшают работу пищеварительной системы и кишечника, восстанавливают самочувствие даже после употребления жирной пищи. Присутствующий в составе загуститель положительно влияет на женские половые органы, благодаря чему можно снизить уровень болевых ощущений в период менструации.

Для мужчин

В составе натурального зефира на основе желатина присутствуют природные хондропротекторы, которые положительно влияют на костную систему. Это предотвращает появление боли в суставах и хрящевой ткани, что считается важным преимуществом для мужского организма. Согласно статистике, мужчины чаще всего сталкиваются с проблемами костной системы, поэтому такая профилактика будет крайне полезной.

При беременности

Беременность – это физическая нагрузка на организм женщины, поэтому необходимо использовать в рационе продукты, способные насытить организм и предотвратить нарушения в работе внутренних органов.

Сладость в составе зефира позволяет улучшить работу мозга, что предотвращает появление мигреней и головной боли. К тому же низкая калорийность позволяет будущей маме улучшить состояние своего здоровья путем утоления желания съесть что-то сладкое без вреда для фигуры и будущего малыша. Злоупотребление сладким может стать причиной не только набора веса, но и ухудшения кровоснабжения между матерью и ребенком.

Для детей

Многие родители внимательно относятся к рациону питания своего ребенка и ограничивают вредные сладости. Но на самом деле зефир – это не только низкокалорийное, но и очень питательное блюдо, способное восстановить работу желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы, что и относится к важным свойствам продукта.

Зефир может восстановить энергию и выносливость, поэтому после тренировки или активных спортивных занятий такой продукт будет наиболее полезным для ребенка. Но важно не злоупотреблять им, поскольку все продукты полезны только при соблюдении нормы.

Можно ли зефир при грудном вскармливании?

В период грудного вскармливания зефир не запрещается, более того, он полезен за счет своей способности утолять голод и насыщать молоко полезными минералами, которые передаются ребенку. Но лучше всего подойдет зефир без наполнителей и шоколада, поскольку такие продукты относятся к аллергическим, а они могут навредить здоровью и самочувствию малыша.

Но бывают случаи индивидуальной непереносимости зефира в целом или отдельных компонентов, присутствующих в его составе. Поэтому рекомендуется контролировать состояние ребенка, чтобы в любой момент можно было исключить из рациона эту сладость.

Оптимальное количество – 3 штуки в неделю. Избыточное потребление сладкого матерью может вызывать у ребенка постоянную жажду, что вредит его самочувствию.

По материалам stiralkovich.ru.