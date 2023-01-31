Здравоохранение Могилевской области подвело итоги работы. Высоко оценен труд бобруйских медиков
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Здравоохранение Могилевской области подвело итоги работы. Высоко оценен труд бобруйских медиков.
Заслуженных наград удостоены:
– главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница» Оксана Крупенич
– главный врач УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Дмитрий Лайтер
– главный врач УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3» Наталия Кизимова
– заведующая филиалом «Бобруйская городская детская поликлиника № 2» Данута Лотыш
Поздравляем с высокими наградами и благодарим за вашу самоотдачу и благородный труд в борьбе за здоровье бобруйчан!
А подробности – уже совсем скоро…
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