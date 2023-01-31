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Здоровье

Здравоохранение Могилевской области подвело итоги работы. Высоко оценен труд бобруйских медиков

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Здравоохранение Могилевской области подвело итоги работы. Высоко оценен труд бобруйских медиков

Здравоохранение Могилевской области подвело итоги работы. Высоко оценен труд бобруйских медиков.

Заслуженных наград удостоены:

– главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница» Оксана Крупенич

– главный врач УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Дмитрий Лайтер

– главный врач УЗ «Бобруйская городская поликлиника №3» Наталия Кизимова

– заведующая филиалом «Бобруйская городская детская поликлиника № 2» Данута Лотыш

Поздравляем с высокими наградами и благодарим за вашу самоотдачу и благородный труд в борьбе за здоровье бобруйчан!

А подробности – уже совсем скоро…

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