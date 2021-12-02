Здоровье в каждой ложке от Оксаны Мицкевич

Сегодняшняя героиня – именитый диетолог. Здоровое питание для бобруйчанки Оксаны Мицкевич – не только образ жизни, но и любимая работа. Она автор серии книг «Вкусное с пользой», разработала более 1000 уникальных рецептов. Некоторыми из них нутрициолог решила поделиться с читателями bobrlife.

Путь в сферу здорового питания для Оксаны был нелегкий. В детстве она была довольно болезненной девочкой и однажды твердо решила найти способ выздоровления. Ежедневные пробежки и обливание холодной водой, аэробика и спортивные секции – все это давало небольшой результат. В 16 лет ей попалась на глаза книга по очищению организма и раздельному питанию. Именно тогда она отказалась от мяса. – У меня не было единомышленников и поддержки, окружающие уверяли, что я скоро отправлюсь на тот свет, но с каждым днем я чувствовала себя все лучше. В тот момент пришло осознание, что только с помощью возвращения к природным методам оздоровления и питания можно вернуть здоровье. Помню, когда очередное обследование не подтвердило мои диагнозы, словно крылья за спиной выросли! В те времена не было интернета и такого разнообразия литературы. Поэтому я стала придумывать новые рецепты, от которых близкие и друзья приходили в восторг, – рассказывает Оксана Мицкевич.

Так появилась ее первая книга. Неожиданно бобруйчанка стала получать десятки, а потом сотни благодарных писем с просьбой не останавливаться, продолжать писать и изобретать новые блюда. С тех пор она стала гореть большим желанием помочь людям осознать взаимосвязь питания и здоровья, при этом показывая, что полезная еда может быть вкусной. Оксана стала проводить мастер-классы и читать лекции, попутно обучаясь диетологии в различных школах. В 2005 году открыла в Бобруйске школу природного развития и 10 лет являлась ее руководителем. В 2018- м окончила онлайн-обучение на кафедре диетологии Европейского института естественно-научных исследований в Дрездене и была приглашена руководством института преподавать на этом же курсе. Тогда же на кафедре был запущен ее новый курс «Экология питания». В 2019 году получила должность старшего преподавателя на кафедре современной диетологии. Самым значимым событием в жизни считает обучение в Академии живого питания на Бали.

– Это было моей мечтой, так как там преподавали мировые лидеры здорового и живого питания из Германии, США, Мексики, авторы книг-бестселлеров по живому питанию – Шанти Аллен (Швеция), Кейт Мейджик (Великобритания), – говорит диетолог.

В 2020 году Оксана защитила диссертацию и получила звание магистра диетологии/нутрициологии. Она принимает участие в многочисленных научных конференциях и конгрессах. Когда были открыты границы, читала лекции и проводила мастер-классы в разных уголках мира (России, Украине, Франции, Швейцарии, Литве, Испании). В целом направлению здорового питания бобруйчанка посвятила около 30 лет.

– Сейчас, оглядываясь назад, я благодарна всем испытаниям, которые мне удалось пройти, и прекрасно понимаю людей, столкнувшихся с какими-то серьезными заболеваниями или сложной ситуацией со здоровьем. Из личного опыта могу сказать, что возможно все. Поэтому несказанно рада, что мои знания и рецепты помогают оставаться здоровыми и наслаждаться жизнью в любом возрасте, – подытоживает Оксана.

ОВСЯНЫЙ ЙОГУРТ

Чтобы приготовить вкусный и полезный овсяный йогурт, нам сперва нужно сделать овсяный кефир. Для этого понадобятся:

250 г овсяных хлопьев;

2 литра воды;

в качестве закваски – обычная сметана (йогурт, кефир, а еще лучше ЭМ-квас, Эм-курунга, Нарине, Эвита и т.д.).

Наверное, многие слышали о пользе овсяного киселя доктора Изотова, с помощью которого народ излечил множество своих недугов? Он здорово очищает организм, лечит анемию, улучшает крово обращение, так как чистит стенки сосудов, великолепно очищает печень и является просто спасителем при всех желудочно-кишечных заболеваниях. Сам врач вирусолог Владимир Изотов когда-то переболел клещевым энцефалитом. Долго лечился, получив при этом целую кучу осложнений: гипертонию, ишемию, камни в желчном, нарушение обмена веществ, проблему со слухом и аллергию. Здоровье Владимира ухудшалось с каждым днем… Тогда он решил прекратить традиционное лечение и вспомнил об овсяном киселе, который ему помог однажды. Через некоторое время он увидел заметные результаты. Болезнь отступала, а самочувствие улучшалось день ото дня. В 1992-м Изотов запатентовал свое изобретение. С тех пор знаменитый овсяный кисель носит его имя.

Я упростила весь процесс приготовления напитка, «оживив» его в прямом смысле слова! От этого он получился еще более полезным. В отличие от известного киселя доктора Изотова мой кефир получается с живыми витаминами и бактериями, что весьма благотворно влияет на кишечную флору. А это, как вы понимаете, основа нашего здоровья. Я высыпала хлопья в большую кастрюлю, добавила 2 литра воды и довела до загустения массы. Остудила до теплого состояния, взбила погружным блендером. После остывания до t 400 С добавила 3 ст. л закваски, перелила в банку и поставила в теплое место. Через 8 часов овсяный кефир приобретает приятно-кисленький вкус. Теперь переходим к приготовлению йогурта. С этого напитка можно начинать каждое утро. Делается он совсем не сложно.

Нам понадобятся:

100 мл заготовки для овсяного йогурта (овсяный кефир);

100 г любых ягод; 1 банан;

любой подсластитель (мед, сироп топинамбура, стевия) по вкусу.

Самым вкусным был признан овсяный йогурт с ягодами – клубничный, вишневый и чернично-земляничный. В зимнее время в ход идет полезная клюква. Если хотите сделать «питьевой йогурт», достаточно ко всем ингредиентам просто добавить воды или сока и хорошенько взбить.

КВАШЕНАЯ СВЕКЛА

В осенне-зимний период рацион могут разнообразить квашеные и ферментированные блюда. Хочу поделиться потрясающим рецептом квашеной свеклы. Делается он довольно просто. Красивую плотную свеклу очищаем от кожуры и нарезаем самыми тонкими ломтиками. Для этого есть специальные приспособления. Главное, чтобы свекла была достаточно молодая, с налитыми щечками. Укладываем ломтики в литровую банку. Добавляем 2 чайные ложки соли (без горки) и 1 ч. л. меда, специи (по 2 шт. черного и душистого горошка, гвоздику, лавровый лист). Заливаем холодной питьевой водой и ставим на 3 дня при комнатной температуре. Лучше подставить тарелку или миску, так как при квашении будет вытекать сок. Быстрее всего процесс ферментации идет возле батареи. Готовая квашеная свекла приобретает потрясающий вкус. Мы закрываем банку крышкой и ставим в холодильник. Лучше этот красный деликатес долго не хранить, так как постепенно процесс квашения будет продолжаться. Съесть я советую свеклу в течение двух недель. Хотя, будьте уверены, она у вас исчезнет гораздо раньше. А сколько пользы получит ваш организм! Квашеную свеклу и свекольный квас традиционно используют для улучшения работы иммунной системы, очистки крови, борьбы с усталостью и выведения камней из почек, лечения аллергий и нарушений пищеварения. Поэтому наслаждайтесь чудесным блюдом и будьте здоровы!

ВЕСЕЛОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ФЕЙХОА

На днях заглянула к друзьям. Как обычно уютно устроившись пить чай, они мне предложили отведать изумрудное зимнее варенье из… фейхоа. Эти маленькие зеленые ягоды уже становятся все более узнаваемы в нашем регионе.

– Варенье из земляники называется земляничное, а варенье из фейхоа? – с улыбкой спросил меня Игорь. Распознав подвох, я решила выкрутиться: – Фей-хо-а-хо-во-е! И мы дружно рассмеялись. Но запустив ложечку в рот, я удивленно подняла глаза: — Так это же просто ягоды с медом? Как же вкусно! Мелко порезанные ягоды фейхоа в меду приобрели приятную сладость и пустили сок, который по вкусу больше напоминал землянику. До этого я как-то равнодушно относилась к заморской диковинке. К нам всегда привозят недозревшую ягоду, может, поэтому вкус ее меня так и не впечатлил. Даже понимание того, что этот экзот богат йодом, который нужно периодически добавлять в наше питание, не прибавлял энтузиазма ближе с ним познакомиться. А вот свежеприготовленное изумрудное варенье (без варки, конечно же), было просто восхитительно! Этот непередаваемый землянично-ананасовый аромат! М-м-м… Вот теперь я понимаю, почему фейхоашки при употреблении поднимают настроение. Для того чтобы приготовить это варенье, я беру на 1 часть этих чудесных плодов полчасти меда. То есть на 500 г фейхоашек — 250 г меда. Можно их слегка измельчить в кухонном комбайне или нарезать красивыми дольками и смешать с медом. На следующий день уже можно употреблять вкуснющее лакомство с вашим полезным завтраком (мне понравилось с льняной кашей). От чего он становится еще более целебным и… позитивным!

Людмила Любимцева