Здоровье, уверенность и безопасность. Ведется набор в группы Айкидо и самообороны для женщин

На днях в рамках 5-летнего юбилея фитнес-клуба «Днепровец» состоялись показательные выступления детской группы Айкидо и группы самообороны для женщин. Кроме того, занимающиеся продемонстрировали работу с учебным японским оружием – боккеном и дзё. Зрители были в восторге. Особенно, когда хрупкая на вид женщина легко справлялась с несколькими нападавшими на нее «хулиганами». Да и виртуозная работа с оружием не оставила никого равнодушным.

К слову, айкидо по праву считается самым философским видом боевых искусств. Оно укрепляет не только тело, но и дух, формирует особое мировоззрение и учит умению постоять за себя. Основная цель занятий – развитие личности, уважающей себя и окружающих, не сопротивляющейся агрессии, а использующей ее, уверенно чувствующей себя в любых жизненных ситуациях. Личности, использующей сначала голову, а потом мышцы.

– Для чего женщине или девушке в наше время может потребоваться самооборона, и что входит в это понятие? Само определение самооборона, наталкивает нас на мысль, что на человека должны напасть, и он будет защищаться. Но в случае с женщинами или девушками это может быть не открытое нападение, а приставание или навязчивое внимание противоположного пола, нетрезвых или психически нездоровых людей. Быть жертвой или стать хозяйкой собственной жизни, которой восхищаются, – это выбор самой женщины, и природа здесь ни при чем. Курсы самообороны как раз и направлены на то, чтобы научиться избегать неприятных ситуаций или разрешать их с минимальными последствиями. Главное, что для этого не требуется никакой специальной подготовки или спортивных кондиций. Речь идёт об элементарных навыках, доступных каждой женщине,– подчеркивает Павел Подзоров, инструктор по айкидо и самообороне (3-й Дан).

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Подготовила Людмила Любимцева.