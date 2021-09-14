Здоровье народа – приоритет государственной политики. В Бобруйске состоялась 34-я сессия городского Совета депутатов

14 сентября состоялась 34-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов. На ней рассмотрели результаты выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в нашем городе Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы».

В городе на Березине вопросу здоровья уделяется большое внимание, ведется планомерная многовекторная работа по реализации Государственной программы. В учреждениях здравоохранения укрепляется материально-техническая база, на постоянной основе проводится работа по внедрению новых методов диагностики и лечения, в тесной связи с другими городскими структурами большое внимание уделяется мероприятиям по формированию и пропаганде здорового образа жизни и повышению грамотности населения по профилактике заболеваний.

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