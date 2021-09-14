2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ОбществоФоторепортажи

Здоровье народа – приоритет государственной политики. В Бобруйске состоялась 34-я сессия городского Совета депутатов

46 0

Здоровье народа – приоритет государственной политики. В Бобруйске состоялась 34-я сессия городского Совета депутатов

14 сентября состоялась 34-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов. На ней рассмотрели результаты выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации в нашем городе  Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы».

В городе на Березине вопросу здоровья уделяется большое внимание, ведется планомерная многовекторная работа по реализации Государственной программы.  В учреждениях здравоохранения укрепляется материально-техническая база, на постоянной основе проводится работа по внедрению новых методов диагностики и лечения, в тесной связи с другими городскими структурами большое внимание уделяется мероприятиям по формированию и пропаганде здорового образа жизни и  повышению грамотности населения по профилактике заболеваний.

Читайте подробности в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».

Фото Виктора ЧАБАНА.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »