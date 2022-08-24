Здоровье молодежи и профилактику алкоголизма обсудили на «Красном пищевике»

24 августа на фабрике «Красный пищевик» прошла диалоговая площадка с представителями молодежного актива предприятия.

На актуальные темы по формированию здорового образа жизни с работниками ОАО беседовали:

- заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района Марта Чичерина;

- инструктор-валеолог УЗ «Бобруйская центральная больница» Светлана Огородник;

- главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района Сергей Яковицкий;

- главный специалист Первомайского районного комитета ОО «БРСМ» Елена Воробьева.

С молодёжью обсудили вопросы о здоровом образе жизни и важности занятий спортом, правильном питании и распорядке дня, предупреждении заболеваний в будущем, профилактики потребления спиртных напитков, пагубном влиянии алкоголя на организм человека.