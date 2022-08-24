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Здоровье молодежи и профилактику алкоголизма обсудили на «Красном пищевике»

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Здоровье молодежи и профилактику алкоголизма обсудили на «Красном пищевике»

24 августа на фабрике «Красный пищевик» прошла диалоговая площадка с представителями молодежного актива предприятия.
На актуальные темы по формированию здорового образа жизни с работниками ОАО беседовали:
- заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района Марта Чичерина;
- инструктор-валеолог УЗ «Бобруйская центральная больница» Светлана Огородник;
- главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района Сергей Яковицкий;
- главный специалист Первомайского районного комитета ОО «БРСМ» Елена Воробьева.

С молодёжью обсудили вопросы о  здоровом образе жизни и важности занятий спортом, правильном питании и распорядке дня, предупреждении заболеваний в будущем, профилактики потребления спиртных напитков, пагубном влиянии алкоголя на организм человека.

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